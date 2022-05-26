روسيا محذّرةً من تسليح الغرب لأوكرانيا: اتجاه نحو تصعيد غير مقبول

تواصل الدول الغربية الحليفة لأوكرانيا إمدادها بالأسلحة والعتاد العسكري، فيما يواصل الكرملين تحذير الغرب من هذه الخطوة، معتبرًا أنّ عمليات التسليح ستعمّق الأزمة.

في هذا الإطار، أعلنت وكالة تاس الروسية للأنباء أنّ وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” حذّر الغرب من أن إمداد أوكرانيا بأسلحة قادرة على ضرب الأراضي الروسية سيكون “خطوة خطيرة نحو تصعيد غير مقبول”.

وأضاف لافروف لقناة روسيا اليوم التي تذيع باللغة العربية أنه يأمل أن يفهم العقلاء في الغرب ذلك، مضيفا أنه “لا يزال عدد قليل منهم هناك” حسب قوله.

ووجّهت روسيا مرارًا تحذيرات مماثلة للولايات المتحدة ودول حليفة من تبعات إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة.

وفي وقت سابق، تسلّمت وزارة الخارجية الأميركية مذكّرة دبلوماسية من السفارة الروسية لدى واشنطن، حذّرت فيها موسكو من أن شحنات الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تفاقم الصراع في أوكرانيا، وقد تؤدي إلى ما وصفه دبلوماسيون روس بـ”تبعات لا يمكن توقعها”.

وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية إن التحذير الروسي قد يكون اعترافًا من روسيا بفاعلية وتأثير المساعدات العسكرية التي ترسلها الولايات المتحدة ودول في الناتو إلى أوكرانيا.