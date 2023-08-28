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روسيا تسقط مسيرة أوكرانية ثانية قرب موسكو

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2023 11:23 صباحًا
مسيرة بيرقدار

مسيرة- أرشيفية

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قالت روسيا إنها أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية كانت متجهة صوب موسكو في الساعات الأولى من صباح الاثنين في واقعة أدت مجددا إلى تعطيل الرحلات الجوية فوق العاصمة لفترة وجيزة.

وأبلغت السلطات عن وقوع أكثر من عشر محاولات لشن هجمات بطائرات مسيرة على موسكو خلال الشهر المنصرم أدى عدد منها إلى إغلاق مطارات مؤقتا.

وقالت وزارة الدفاع إن الطائرات المسيرة تستكشف على ما يبدو الدفاعات الجوية الروسية من زوايا مختلفة، وإنها أسقطت طائرة اليوم الاثنين في منطقة ليوبرتسي إلى الجنوب الشرقي من العاصمة.

وأفادت وكالة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا) بأن ثلاثة مطارات قيدت مؤقتا تسيير الرحلات لكنها عادت بعد ذلك إلى عملها الطبيعي.

وأعلنت موسكو عن أول هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة في أوائل مايو أيار إذ استهدفت اثنتان الكرملين لكن دون التسبب في أضرار. وأصبحت مثل تلك الهجمات منذ ذلك الحين متكررة.

واعترضت الدفاعات الجوية الروسية معظم الطائرات، لكن بعضها أصاب مباني في حي للأعمال بالعاصمة.

ونادرا ما تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجمات على الأراضي الروسية رغم أن مسؤولين عبروا في كثير من الأحيان عن رضاهم عنها.

    المصدر :
  • رويترز

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