روسيا معلقة على مهلة ترامب: موسكو لا تقبل التهديد!

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو “لم تقبل التهديدات” بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمهل موسكو 50 يوما للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا وإلا ستواجه عقوبات.

وأبدى ترامب يوم الاثنين موقفا صارما ضد روسيا بشأن حربها في أوكرانيا، محددا مهلة نهائية لوقف إطلاق النار، ووعد بتزويد كييف بدفعة جديدة من الصواريخ وغيرها من الأسلحة.

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس إن قرار ترامب بتزويد أوكرانيا بصواريخ جديدة يُعد إشارة إلى “مواصلة المذبحة” ورفض لمبادرات السلام.