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روسيا: مقاتلو فاغنر استولوا على منطقتين جديدتين في باخموت

منذ 3 دقائق
عناصر من مرتزقة فاغنر- أرشيفية

عناصر من مرتزقة فاغنر- أرشيفية

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قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن مقاتلين تابعين لشركة فاغنر الأمنية الخاصة استولوا على منطقتين جديدتين في شمال غرب وجنوب شرق مدينة باخموت الأوكرانية.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تلك التقارير.

كانت بريطانيا ذكرت في تحديث لمعلومات المخابرات يوم الجمعة أن القوات الأوكرانية أُجبرت على الانسحاب من بعض المناطق في المدينة تحت وطأة هجوم روسي مستمر.

قتال دموي

قال الجيش الأوكراني، السبت إن قواته تخوض معارك دامية غير مسبوقة مع القوات الروسية في مدينة باخموت المدمرة بشرق أوكرانيا، لكن قواته لا تزال صامدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم إن مقاتلين من مجموعة فاجنر للمرتزقة استولوا على منطقتين أخريين في باخموت، الهدف الرئيسي لهجوم موسكو في شرق أوكرانيا.

وتقود فاغنر محاولات روسيا للسيطرة على باخموت منذ الصيف الماضي فيما تعد أطول معركة في الحرب وأكثرها قتلى لكلا الجانبين.

    المصدر :
  • رويترز

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