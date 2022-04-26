روسيا.. مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان في عملية إطلاق نار على حضانة

أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن معلمة أطفال ومتقاعدًا بالاضافة الى طفليين اثنين قتلوا بعدما أطلق شاب مسلح النار على حضانة في مدينة أوليانوفسك الروسية اليوم الثلاثاء.

الشاب المسلح البالغ من العمر ٢٦ سنة، والذي يدعى “رسلان أختياموف”، اصيب بحالة هيستيرية حيث قتل جاره “ألكسندر درونين” البالغ من العمر ٦٧ سنة، قبل أن يهجم على حضانة “ريابينكا” في مدينة أوليانوفسك.

المعلمة “أولغا ميتروفانوفا” قُتلت بينما كانت تحاول بشكل “بطولي” أن تمنع الشاب المسلح من الدخول الى الصفوف، وقُتل الطفلان من دون رحمة، بينما كانا يختبئان تحت غطاءَي سريريهما.

وقد حُدّد لاحقًا اسما الطفلين وهما فلاديمير(٥ سنوات) وايكاتيرينا (٦ سنوات).

وقالت الصحيفة انها امتنعت عن نشر صور تظهر جثتي الطفلين في بركة من الدماء. وأنهى المسلح عملية اطلاق النار من خلال قتل نفسه.

كذلك، اصيبت مربية بجروح في يدها، غير أن حالتها مستقرة فيما تتلقى الرعاية في أحد المستشفيات، وفق مسؤولين محليين.

الشاب المسلح، الذي يملك رخصة صيد، اقتحم الحضانة خلال وقت القيلولة وأطلق النار من سلاح سوفييتي الصنع. ولم يكن هناك حرّاس في تلك اللحظة.

في السياق نفسه، اشار أحد المصادر الى أنّ رجلًا يحمل سلاحًا دخل الحضانة في قرية فيشكايما خلال فترة الاستراحة، وأطلق النار على معلمة وطفلين قبل أن ينتحر.

ووصل المحققون الى مسرح الجريمة للوصول الى معلومات اضافية.