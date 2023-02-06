روسيا: منشآتنا العسكرية في سوريا لم تتضرر بالزلزال

قالت وزارة الدفاع الروسية إن منشآتها العسكرية في سوريا لم تلحق بها أضرار بعد الزلزال القوي الذي ضرب وسط تركيا وشمال غرب سوريا، الاثنين.

ولروسيا التي تربطها صلات تحالف وثيقة بالرئيس السوري بشار الأسد وجود عسكري كبير في البلاد.

وتسبب الزلزال في مقتل نحو 300 وإصابة المئات بعد أن انهارت بنايات في أنحاء المنطقة مما أطلق عمليات للبحث لإنقاذ الناجين.

وأعلن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، أن زلزالا مدمرا بلغت قوته 7.8 درجة هز جنوب تركيا وشمال سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع الساعة الـ4:17 صباحًا، (الـ01:17 بتوقيت غرينتش) على عمق نحو 17.9 كلم، في جنوب تركيا قرب مدينة “غازي عنتاب”.