روسيا: موقفنا لم يتغير وأوكرانيا أبدت استجابة لمطالبنا

عقب انتهاء جولة جديدة من محادثات السلام بين موسكو وكييف في إسطنبول، أكد رئيس الوفد الروسي المفاوض، الأربعاء، مواصلة المحادثات مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن “أوكرانيا أبدت استعدادها للاستجابة إلى المطالب الروسية الأساسية”.

وقال رئيس الوفد الروسي إنه “إذا التزمت أوكرانيا بتعهداتها، فإن خطر وجود حلف شمال الأطلسي “الناتو” هناك سيتم تحييده”.

وشدد رئيس الوفد على أن “موقف روسيا لم يتغير من القرم ودونباس”.

وفي وقت سابق، أعلن الكرملين، الأربعاء، أن المفاوضات التي جرت بين الوفدين الروسي والأوكراني في اسطنبول، الثلاثاء، لم تفض إلى نتائج “واعدة جدا” ولا أي “تقدم”.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن رئيس الوفد الروسي المفاوض سيقدم اليوم الأربعاء تقييما للمحادثات مع أوكرانيا، مقللا من شأن نتائج جولة المحادثات الروسية، ومؤكدا في الوقت ذاته أن شبه جزيرة القرم جزء من روسيا.

وأضاف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين: “في الوقت الراهن، لا يمكننا الإشارة إلى أي نتائج واعدة جدا أو تقدم من أي نوع. هناك الكثير من العمل لإنجازه”، وفق وكالة فرانس برس.

والثلاثاء، قال الكرملين إن المحادثات مع كييف والهادفة إلى وضع حد للأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا ليست “جوهرية” بشكل كاف، وذلك عقب إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من ناحيته أن أي “تسوية” يجب أن تُطرح عبر استفتاء.

وأوضح بيسكوف للصحافيين في موسكو أن “هناك عملية ما تجري. نريد أن نرى محادثات أكثر نشاطًا، وجوهرية بدرجة أكبر”.