روسيا: هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية "لن تمر دون عقاب"

قالت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء إن موجة الهجمات التي تمت بطائرات مسيرة أوكرانية على الأراضي الروسية خلال الليل “لن تمر دون عقاب”.

وفي إفادة للصحفيين، قالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا إن الطائرات المسيرة، التي ضرب بعضها مطارا في بسكوف على بعد 600 كيلومتر من أوكرانيا، لم تكن لتقطع مثل تلك المسافة بدون معلومات من دول غربية.

هذا وقال الجنرال فاليري زالوجني قائد القوات المسلحة الأوكرانية في وقت سابق من يوم الأربعاء 30\8\2023 إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت كل الصواريخ الروسية التي أطلقتها موسكو صوب بلاده خلال الليل وعددها 28 وأسقطت كذلك 15 من أصل 16 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا أيضا في ذات الفترة.

هذا وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن ما لا يقل عن شخصين قتلا وأصيب ثالث في هجوم على العاصمة الأوكرانية اليوم الأربعاء 30\8\2023، فيما سقط حطام أهداف دمرتها الدفاعات الجوية على عدد من المباني.

وأضاف على تطبيق تيليغرام أن السلطات عثرت على الجثتين في مبنى غير سكني وأن الثالث أصيب بشظايا زجاج.

وأفاد كليتشكو باشتعال النار في عدة مبان، ولم يوضح ما إذا كان الحطام من صواريخ أو طائرات مسيرة.