روسيا: هجوم كبير على أوكرانيا ليلاً استهدف مصانع عسكرية وقواعد جوية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إنها استهدفت منشآت للصناعات العسكرية وقواعد جوية في هجوم كبير شنته على أوكرانيا خلال الليل.

وذكر مسؤولون أوكرانيون أن الهجوم على كييف أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 38 وإلحاق أضرار بمبان سكنية وغيرها في سبع مناطق.

وذكرت الوزارة الروسية في بيان أنها شنت “ضربة مكثفة” على أوكرانيا باستخدام صواريخ “كينجال” فرط صوتية وطائرات مسيرة وصواريخ عالية الدقة تطلق من الجو. وقالت إنها أصابت كل أهدافها المحددة.

ويقول الكرملين إن روسيا لا تتعمد استهداف المدنيين وإنما تستهدف المنشآت العسكرية أو تلك التي لها صلة بالجيش الأوكراني فقط.

وأردفت وزارة الدفاع تقول إن قواتها سيطرت على منطقة نيليبيفكا السكنية في شرق أوكرانيا وقصفت سفينة استطلاع أوكرانية.

ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل من صحة التقارير الواردة من ساحة المعركة.