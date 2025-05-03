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روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالمسيرات والصواريخ

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 3 - مايو - 2025 10:52 صباحًا
جنود أوكرانيون يطلقون نيران مدفع هاوتزر باتجاه القوات الروسية. رويترز

جنود أوكرانيون يطلقون نيران مدفع هاوتزر باتجاه القوات الروسية. رويترز

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قالت القوات الجوية الأوكرانية صباح اليوم السبت إن روسيا شنت هجوما على البلاد خلال الليل أطلقت خلاله 183 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين.

وأضافت أنها أسقطت 77 مسيرة منها بينما سقطت 73 أخرى دون التسبب في أي أضرار.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 170 طائرة أوكرانية مسيّرة، و14 زورقا أوكرانيا مسيرا في البحر الأسود خلال الليلة الماضية، وفق وكالة “سبوتنيك”.

وجاء في بيان للوزارة، “خلال الليلة الماضية من الساعة 22:00 إلى الساعة 05:00، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 170 طائرة أوكرانية دون طيار”.

وأضاف البيان، “تم إسقاط 96 منها فوق أراضي جمهورية القرم، و47 فوق أراضي إقليم كراسنودار، إضافة لـ9 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، و8 طائرات مسيرة فوق أراضي كل من مقاطعتي بريانسك وكورسك، و2 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود”.

وأردف البيان: “دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة في البحر الأسود، 8 صواريخ كروز من طراز ستورم شادو، و3 صواريخ موجهة من طراز نبتون- إم دي الأوكرانية”.

وفي وقت سابق أمس قال الجيش الروسي إنه دمّر 10 زوارق مسيّرة أوكرانية في مياه البحر الأسود، إضافة إلى قارب سريع أمريكي الصنع من طراز “ويلارد”.

وتشن القوات الروسية والأوكرانية هجمات يومية متبادلة بعشرات المسيّرات، وتصاعدت في الأشهر القليلة الماضية وتيرة الضربات بهذه الطائرات.

وطالبت كييف مرارا في الآونة الأخيرة بالتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، في حين قالت موسكو إن ذلك غير ممكن قبل تسوية النقاط محل الخلاف بين الجانبين.

وتقول موسكو إن القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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