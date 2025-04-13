روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالمسيرات.. وأكثر من 20 قتيلاً بقصف روسي على سومي

رجال الإنقاذ يعملون في موقع مبنى سكني أصيب بضربة صاروخية روسية يوم أمس، وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا، في سومي، أوكرانيا، 25 مارس/آذار 2025. رويترز

تبادل الجانبان الروسي والأوكراني اليوم الهجمات بالطائرات المسيرة بينما أعلن مسؤول أوكراني عن سقوط أكثر من 20 قتيلاً جراء استهداف مدينة سومي بصواريخ روسية.

وقال عمدة مدينة سومي الأوكرانية أن 20 قتيلا على الأقل سقطوا جراء الهجوم الصاروخي الروسي على المدينة شمال شرقي البلاد.

من جانبه أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في هجوم روسي بصاروخ باليستي على مدينة سومي.

وقال القائم بأعمال رئيس بلدية مدينة سومي إن هجوما صاروخيا شنته روسيا أسقط “العديد من القتلى”.

وفي نفس السباق قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 43 طائرة مسيرة من 55 أطلقتها روسيا أثناء الليل مستهدفة مناطق في شمال ووسط وجنوب أوكرانيا.

وفي منشورها على تطبيق تيليغرام، لم تذكر القوات الجوية ما الذي حل بالطائرات المسيرة التي نجحت في الفرار من التدمير.

من جهتها ذكرت وزارة الدفاع الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة روستوف وواحدة فوق منطقة بيلغورود.