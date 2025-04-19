روسيا وأوكرانيا تتبادلان 246 أسير حرب من كل جانب

أجرت روسيا وأوكرانيا اليوم السبت (19 نيسان 2025)، عملية تبادل جديدة لأسرى الحرب بوساطة إماراتية، شملت 246 أسيراً من كل جانب.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أعادت 246 عسكرياً روسياً من الأراضي التي تسيطر عليها كييف، وتم نقل 246 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية في المقابل.

جاء ذلك نتيجةً لعملية التفاوض بوساطة إماراتية، وكبادرة لحسن النية، تم أيضاً نقل 31 جريحًا من أسرى الحرب الأوكرانيين مقابل 15 جريحًا من الجنود الروس الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، وفقًا للوزارة.

ويتواجد العسكريون الروس العائدون من الأسر على أراضي بيلاروسيا ويتلقون المساعدة. وبحسب البيان سيتم نقل الجنود إلى روسيا الاتحادية لتلقي العلاج والتأهيل.

وتبادلت كييف وموسكو الأسرى بشكل متكرر منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في شباط 2022، حيث أجرت الإمارات 13 عملية وساطة.

ويبلغ إجمالي عدد الأسرى الذين تم تبادلهم بوساطة إماراتية حتى الآن 3233 أسيراً.

وفي منتصف آذار المنصرم، جرت عملية تبادل أسرى أوكرانيين مع روسيا شملت 377 أسيراً ومصاباً من الجانبين، حيث سلمت موسكو 175 أسيراً أوكرانياً إضافة إلى 22 آخرين مصابين بجروح خطيرة، بينما سلّمت كييف بالمقابل 175 أسيراً روسياً لبلادهم.