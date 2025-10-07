الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 7 أكتوبر 2025 |
روسيا والهند تبدآن تدريبات عسكرية مشتركة في راجاستان

منذ 5 دقائق
علما روسيا والهند

قالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو ونيودلهي بدأتا تدريبات عسكرية مشتركة في ولاية راجاستان بشمال غرب الهند بهدف تحسين عمليات مكافحة الإرهاب.

وأوضحت الوزارة أن ميدان ماهاجان في راجاستان يستضيف التدريبات العسكرية الروسية الهندية “إندرا 2025” والتي ستستمر حتى 15 أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت “هدف التدريبات الرئيسي هو تعزيز التماسك بين وحدات البلدين في مكافحة الإرهاب، بما يشمل إتقان أساليب عمليات مكافحة الإرهاب”.

وتابعت “سيحظى تعزيز التوافق العملياتي بين الوحدات وتبادل أفضل الممارسات في سياق الحرب العصرية باهتمام خاص”.

    المصدر :
  • رويترز

