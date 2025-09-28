روسيا وروسيا البيضاء تستعيدان عضويتهما الكاملة في البارالمبية الدولية

استعادت روسيا وروسيا البيضاء الحقوق الكاملة لعضويتهما في اللجنة البارالمبية الدولية بعد تصويت اللجان الأعضاء على رفع الإيقاف الجزئي عنهما في الجمعية العمومية في سول.

حُظرت الدولتان تماما من المشاركة في المنافسات البارالمبية بعد غزو موسكو لأوكرانيا في 2022، لكن اللجنة البارالمبية الدولية صوتت في العام التالي للسماح لهما بالمنافسة كعضوين محايدين في دورة الألعاب البارالمبية في باريس العام الماضي من دون رفع علمي البلدين أو عزف نشيديهما الوطنيين.

ومثلت روسيا البيضاء نقطة انطلاق للقوات والأسلحة الروسية خلال الحرب.

وقالت اللجنة البارالمبية الدولية في بيان أمس السبت “صوتت اللجان الأعضاء في البارالمبية الدولية على عدم الإبقاء على التعليق الجزئي للجنتين البارالمبيتين الوطنيتين في روسيا البيضاء وروسيا”.

وأضافت “ستعمل اللجنة البارالمبية الدولية مع العضوين المعنيين لوضع الترتيبات العملية لذلك في أقرب وقت ممكن قدر الإمكان”.

ورغم ذلك، أبقت اللجنة الأولمبية الدولية على موقفها إزاء الرياضيين الروس والقادمين من روسيا البيضاء.

قالت اللجنة الأولمبية الدولية في سبتمبر أيلول إن الرياضيين الروس سيتنافسون كرياضيين محايدين مستقلين من دون رفع علم أو نشيد وطني في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو كورتينا 2026 مع الإبقاء على نفس العقوبات المفروضة في دورة الألعاب الصيفية في باريس العام الماضي.

صوت أعضاء اللجنة البارالمبية الدولية أمس السبت بواقع 111 مقابل 55 ضد إيقاف روسيا بالكامل مع امتناع 11 عضوا عن التصويت، ثم رفض 91 مقابل 77 الإيقاف الجزئي وامتنع ثمانية أعضاء عن التصويت.

وبالمثل، استعادت روسيا البيضاء عضويتها بعد تصويت أعضاء اللجنة البارالمبية الدولية بأغلبية 119 صوتا مقابل 48 ضد الإيقاف الكامل وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت، ثم صوتوا ضد الإيقاف الجزئي بأغلبية 103 أصوات مقابل 63 وامتنع 10 أعضاء عن التصويت.