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روسيا وقطر تعززان صندوقهما الاستثماري بملياري يورو

منذ 3 دقائق
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يلتقيان في موسكو -رويترز

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يلتقيان في موسكو -رويترز

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قال مسؤول روسي إن بلاده وقعت مع قطر اليوم الخميس اتفاقية تساهم بموجبها كل دولة بمليار يورو (1.14 مليار دولار) إضافية في صندوق استثماري مشترك.

وقال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي “هذه اتفاقية لتوسيع منصتنا الاستثمارية مع قطر بمبلغ يقارب ملياري يورو.. مليار يورو من كل جانب. وهذا سيسمح لنا باستثمار المزيد، وجذب المزيد من الاستثمارات القطرية إلى مشاريع مختلفة في روسيا”.

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى موسكو اليوم الخميس لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا والأوضاع في الشرق الأوسط، في زيارة وصفها الكرملين بأنها مهمة للغاية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الزعيمين سيجريان “محادثات جادة” بشأن مجموعة من القضايا، وسيوقعان اتفاقيات مختلفة.

وقال بيسكوف للصحفيين “من الصعب المبالغة في تقدير دور قطر ككل الآن في العديد من الشؤون الإقليمية، بل وحتى العالمية. قطر شريكنا الجيد، والعلاقات الروسية القطرية تتطور بشكل حيوي للغاية، والاتصالات بين رئيسي الدولتين متكررة جدا”.

وبذلت قطر عدة محاولات للتوسط بين روسيا وأوكرانيا،وساعدت أيضا في ترتيب عودة أطفال من كلا البلدين تم إبعادهم عن آبائهم خلال الحرب.

وقالت روسيا وقطر هذا الأسبوع إن الزعيمين سيناقشان جهود التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا رغبته في إنهاء “حمام الدم”، لكنه لم يحقق بعد أي تقدم يُذكر. وأكدت موسكو أن التوصل إلى تسوية ليس بالأمر السهل.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي لوكالة تاس إن المناقشات ستدور حول أوكرانيا وسوريا وقطاع غزة، بالإضافة إلى قضايا الطاقة مثل الغاز الطبيعي المسال.

    المصدر :
  • رويترز

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