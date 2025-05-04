رومانيا.. الناخبون يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

يُدلي الناخبون في رومانيا بأصواتهم الأحد في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن السياسي اليميني المتشدد المتشكك في الاتحاد الأوروبي جورج سيميون قد يحقق الفوز في الانتخابات التي تمثل اختبارا لصعود النزعة القومية في الاتحاد الأوروبي على غرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويعارض سيميون (38 عاما) المساعدات العسكرية لأوكرانيا المجاورة، وينتقد قيادة الاتحاد الأوروبي، ويقول إنه يدعم حركة الرئيس الأمريكي “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

وبعد خمسة أشهر من إلغاء محاولة أولى لإجراء الانتخابات بعد الجولة الأولى بسبب مزاعم عن تدخل روسي لصالح المرشح اليميني المتطرف كالين جورجيسكو، الذي مُنع من الترشح مجددا منذ ذلك الحين، يتصدر خليفته المحتمل سيميون استطلاعات الرأي، مستفيدا من موجة غضب شعبي.

يبدأ التصويت الساعة السابعة صباحا (04:00 بتوقيت جرينتش) وينتهي الساعة التاسعة مساء (18:00 بتوقيت جرينتش)، على أن تُعلن استطلاعات أراء الناخبين بعد الخروج من مراكز الاقتراع على الفور.

وبدأ عدد كبير من الرومانيين في الخارج، حيث يحظى سيميون بشعبية، التصويت يوم الجمعة وتجاوزت نسبة المشاركة المبكرة ضعف نسبة المشاركة في الجولة الأولى الملغاة في نوفمبر تشرين الثاني.

وتبلغ نسبة سيميون في استطلاعات الرأي حوالي 30 بالمئة، وهو تقدم مريح، لكنه أقل بكثير من نسبة 50 بالمئة التي يحتاجها لتجنب جولة إعادة في 18 مايو أيار.

والمنافسان الرئيسيان لسيميون في الانتخابات هما السناتور السابق كرين أنتونيسكو (65 عاما) والمدعوم من الأحزاب الثلاثة في الحكومة الحالية الموالية للغرب، ورئيس بلدية بوخارست نيكوسور دان (55 عاما) والذي يخوض الانتخابات مستقلا على أساس برنامج مناهض للفساد.

والاثنان من المؤيدين للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ويدعمان أوكرانيا، ويأتي في المركز الرابع رئيس الوزراء اليساري السابق فيكتور بونتا الذي تحول إلى قومي محافظ لكنه قد يحقق مفاجأة في الانتخابات.

وتتهم إدارة ترامب رومانيا بقمع المعارضة السياسية والافتقار إلى القيم الديمقراطية بعد إلغاء انتخابات نوفمبر\تشرين الثاني.

ويوجد فريق من الأمريكيين في بوخارست لمراقبة عملية التصويت اليوم الأحد 4\5\2025.