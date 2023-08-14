رومانيا تستهدف زيادة طاقة عبور الحبوب الأوكرانية

أعلن وزير النقل الروماني سورين جريندانو أنّ بلاده تستهدف زيادة طاقة العبور الشهرية للحبوب الأوكرانية إلى ميناء كونستانتا الرئيسي على البحر الأسود إلى أربعة ملايين في الأشهر المقبلة وخصوصًا عبر نهر الدانوب.

وأوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم، وتهاجم روسيا البنية التحتية للزراعة والموانئ، بعد أن رفضت تمديد اتفاق العبور الآمن للحبوب عبر البحر الأسود والذي استمر لعام وتوسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا. وشملت الهجمات ميناءي نهر الدانوب ريني وإسماعيل.

وقبل انسحاب روسيا من اتفاق الممر الآمن، كانت موانئ الدانوب تمثل نحو ربع صادرات الحبوب الأوكرانية. ويتم تحميل الحبوب على الصنادل لتحملها مياه النهر في الاتحاد الأوروبي ورومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، ثم تصل إلى ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود.

وأضاف جرايندانو أنه مع تعيين عدد أكبر من الموظفين لتسهيل مرور السفن إلى قناة سولينا في نهر الدانوب، ومع الانتهاء من مشروعات للبنية التحتية التي يمول الاتحاد الأوروبي عددًا منها قد تعزز رومانيا من قدرتها على النقل.

وقال جريندانو بعد اجتماع مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومولدوفا وأوكرانيا في بلدة جالاتي على نهر الدانوب: “أكدت على أهمية السكك الحديدية الرومانية وطرق النقل البري والبحري للحفاظ على تدفق متواصل للصادرات الأوكرانية”.

وأضاف: “كان اجتماعًا جيدًا سيقودنا خلال الإجراءات المتفق عليها لرفع طاقة عبور الحبوب من أكثر من مليوني طن شهريًا في الوقت الحالي إلى نحو أربعة ملايين طن في الأشهر المقبلة”.

وقال جريندانو إن وكالة إدارة الدانوب الرومانية سيكون لديها 60 ملاحًا لنقل السفن من وإلى قناة سولينا بحلول نهاية أغسطس/ آب. وأضاف أنه من المرجح الانتهاء من مشروع يموله الاتحاد الأوروبي لجعل الإبحار ليلًا أمرًا ممكنًا في سولينا في أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضاف: “مع تنفيذ كل هذه الاستثمارات وزيادة عدد الملاحين، سيتم استخدام موانئ جالاتي وبريلا الرومانية تلقائيا إلى جانب ريني وإسماعيل”.

وقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، الذي حضر الاجتماع، إن نهر الدانوب ما زال “أحد الطرق اللوجستية الرئيسية والجذابة لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية”.

وأضاف: “طلبنا أيضًا من الجانب الروماني ضمان معالجة 14 سفينة على الأقل يوميًا من وإلى الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب عبر قناة سولينا”.