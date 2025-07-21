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رومانيا تشتري منظومتين إسرائيليتين مضادتين للطائرات مقابل 2.3 مليار دولار

منذ 12 ثانية
علم رومانيا

علم رومانيا

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قالت وزارة الدفاع في رومانيا، اليوم الاثنين “إن الدولة وقعت اتفاقية إطارية لشراء منظومتي شوراد وفشوراد الإسرائيليتين المضادتين للطائرات بأكثر من ملياري يورو (2.3 مليار دولار)”.

وتحت ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتطلع رومانيا ودول أوروبية أخرى إلى زيادة إنفاقها الدفاعي منذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا المجاورة في عام 2022.

وتعرضت رومانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والتي تشترك مع أوكرانيا في حدود بطول 650 كيلومترا، لسقوط شظايا طائرات مسيرة روسية على أراضيها مرارا على مدار العامين الماضيين وسط مهاجمة موسكو للبنية التحتية للموانئ الأوكرانية.

وتنص الاتفاقية الإطارية المبرمة مع شركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة على توقيع ثلاثة عقود أخرى يتم من خلالها الحصول على ستة أنظمة متكاملة مضادة للطائرات.

وستغطي العقود أيضا التدريب والذخيرة والدعم اللوجستي.

وقالت الوزارة إن الاتفاقية الإطارية ستستمر لمدة سبع سنوات، على أن يتم تسليم أول اثنتين من منظومة فشوراد الإسرائيلية لرومانيا في غضون ثلاث سنوات من توقيع أول العقود الثلاثة الأخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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