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رومانيا: لم نتعرّض لهجوم مسيّرات روسيّة

منذ 23 دقيقة
جندي روسي يطلق طائرة مسيرة

جندي روسي يطلق طائرة مسيرة

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أكّدت وزيرة الخارجية الرومانية لومينيتا أودوبيسكو اليوم الإثنين، أنّ بلادها لم تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة روسية أو لحطام ناجم عنها، في ضربة جوية خلال الليل على ميناء أوكراني على الجانب الآخر من نهر الدانوب.

وأضافت للصحافيين على هامش زيارة إلى برلين: “بالطبع هناك خطر لأن ما حدث قريب جدًا من حدودنا”.

وتابعت: “لقد رأينا أنّ روسيا تواصل بشكل أناني مهاجمة البنية التحتية المدنية، ولا تسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها. بالطبع، هناك خطر وقوع حوادث، لكن لم تقع حوادث الآن”.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان مسؤولين أوكرانيين، أنّ روسيا شنت أثناء الليل هجومًا جويًا على ميناء إسماعيل، أحد المينائين الرئيسيين لتصدير الحبوب على نهر الدانوب في منطقة أوديسا، وحثت القوات الجوية الأوكرانية سكان المنطقة على الاحتماء.

    المصدر :
  • رويترز

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