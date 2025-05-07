رويترز: الإمارات تتوسط في محادثات سرية بين سوريا وإسرائيل

من اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره الإماراتي محمد بن زايد. 13 أبريل 2025

كشفت مصادر لوكالة “رويترز” أن الإمارات قامت بإنشاء قناة اتصال سرية بين إسرائيل وسوريا، في وقت تسعى فيه دمشق إلى دعم إقليمي لاحتواء التوترات المتصاعدة.

ووفقا لثلاثة مصادر مقربة من الملف، فإن هذه المحادثات غير المباشرة تركز على القضايا الأمنية والاستخباراتية وبناء الثقة بين البلدين اللذين لا يربطهما أي علاقات رسمية.

وبدأت هذه الجهود أياما قليلة بعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع للإمارات في 13 أبريل الماضي، حيث وصفتها مصادر بأنها مقتصرة حاليا على “مواضيع فنية” مع ترك الباب مفتوحا أمام نقاشات أوسع مستقبلا.

وأكد مصدر أمني سوري رفيع المستوى أن هذه القناة تقتصر حصريا على الملفات الأمنية، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بينما تستثني القضايا العسكرية المباشرة وخصوصا العمليات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.

وكشفت مصادر استخباراتية عن مشاركة مسؤولين إماراتيين وسوريين إلى جانب خبراء إسرائيليين سابقين في هذه الآلية، التي جاءت قبل أيام من شن إسرائيل غارات على مواقع قرب القصر الرئاسي في دمشق.

وردا على هذه التطورات، نفت سوريا أن تشكل تهديداً لأي دولة، حيث أظهرت وثيقة رسمية اطلعت عليها “رويترز” تأكيد دمشق أنها “لن تسمح بأن تصبح سوريا مصدر تهديد لأي طرف”.

من جانبها، بررت إسرائيل غاراتها الأخيرة بأنها رسالة تحذيرية للحكومة السورية الجديدة فيما يتعلق بحماية الأقلية الدرزية، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات طائفية متصاعدة.

وكان لقاء الرئيس الإماراتي محمد بن زايد مع نظيره السوري في أبريل قد أسفر عن تقارب في المواقف، مما مهد الطريق لإنشاء هذه القناة السرية التي تعتبر الأولى من نوعها بين دمشق الجديدة وتل أبيب.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في سوريا ضمن سياستها الرامية إلى الحد من النفوذ الإيراني وحزب الله، بينما تحاول الإمارات لعب دور الوسيط لاحتواء هذه الأزمة المعقدة.