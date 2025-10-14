رويترز: الاتحاد الأوروبي على وشك الموافقة على استحواذ أدنوك على كوفيسترو مقابل 17 مليار دولار

أفادت مصادر مطلعة بأن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على وشك الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على عرضها البالغ 14.7 مليار يورو (16.98 مليار دولار) للاستحواذ على شركة كوفيسترو الألمانية للكيماويات.

وأشارت المصادر إلى أنه من المرجح أن تسعى الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على تعديلات على الإجراءات التي قدمتها أدنوك في وقت سابق من هذا الشهر لمعالجة مخاوفها الخاصة بالدعم الحكومي.

وتدرس المفوضية الأوروبية هذه الصفقة، وهي أكبر عملية استحواذ لأدنوك حتى الآن وواحدة من كبرى عمليات الاستحواذ الأجنبية على شركة أوروبية، وسط مخاوف من أن أدنوك ربما تستخدم الدعم الحكومي للاستحواذ على شركة الكيماويات.

وطلبت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي آراء من منافسين وأطراف ثالثة، بعد أن عرضت شركة أدنوك تعديل نظامها الأساسي لإزالة المخاوف الأوروبية بشأن الضمان الحكومي غير المحدود.

كما تعهدت الشركة بالاحتفاظ بالملكية الفكرية لشركة كوفيسترو في أوروبا.

وذكرت المصادر أن من المتوقع أن تطلب المفوضية الأوروبية قبل الموافقة على الصفقة بعض التعديلات الطفيفة على الإجراءات التي عرضت أدنوك اتخاذها، وهي خطوة معتادة بعد تلقي ملاحظات من أطراف خارجية.

ورفضت المفوضية الأوروبية التعليق على الأمر.

وجددت أدنوك تصريحاتها السابقة بشأن تقديم حزمة من الالتزامات القوية والمتوازنة للمفوضية، وأعربت عن ثقتها بأن ذلك سيؤدي إلى الموافقة على الصفقة في الوقت المناسب.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تستأنف المفوضية تحقيقها في الصفقة قريبا، بعد أن أوقفت العملية مؤقتا الشهر الماضي في انتظار تقديم أدنوك للمعلومات المطلوبة.

واستجابت أدنوك منذ ذلك الحين لجميع طلبات المعلومات، وفقا لمصدر آخر.