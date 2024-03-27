رويترز: الهجمات على موانئ أوكرانيا على البحر الأسود تعطل الصادرات الزراعية

أعلنت شركة سبايك بروكرز التي تتتبع وتنشر إحصاءات عن التصدير اليوم الأربعاء أن الهجمات الروسية المتواصلة على موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بطائرات مسيرة وصواريخ تؤدي إلى تباطؤ الصادرات الزراعية الأوكرانية عبر البحر.

وتعرض مركز بحري رئيسي في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا لهجمات شبه يومية في الأسابيع الأخيرة، لكن السلطات لم تعلن عن أي أضرار كبيرة في البنية التحتية للميناء.

وقالت سبايك بروكرز عبر تطبيق تلغرام “أدى القصف الروسي النشط لأوكرانيا، خاصة في الجنوب، الأسبوع الماضي إلى تعطل شحنات التصدير وتباطؤ الصادرات المنقولة بحرا”.

ولم تتطرق سبايك بروكرز لحجم الصادرات على وجه التحديد أو القيود المفروضة على الشحنات. وأوكرانيا من المصدرين التقليديين للحبوب والزيوت النباتية والبذور الزيتية.

وقالت وزارة الزراعة الأوكرانية في وقت سابق اليوم الأربعاء إن صادرات البلاد من الحبوب حتى الآن في مارس آذار بلغت 4.5 مليون طن، بانخفاض طفيف عن 4.6 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

ومن المعتاد أن تصدر أوكرانيا حوالي 95 بالمئة من حبوبها عبر موانئ البحر الأسود، وتوقعت سبايك بروكرز انخفاضا أكبر في أحجام الصادرات.

وقالت الشركة “هناك انخفاض في أحجام الشحنات (المتوقعة) في أبريل ومايو”.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية أن الصادرات الزراعية الأوكرانية عبر البحر بلغت 2.95 مليون طن في الفترة من الأول من مارس آذار حتى 15 من الشهر، معظمها من الذرة.