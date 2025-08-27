رويترز: الهند تفتح سدودا وتحذر باكستان من فيضانات عبر الحدود

المياه تتدفق في نهر تاوي الفائض بعد هطول أمطار غزيرة في جامو، كشمير الهندية، 26 أغسطس 2025. رويترز

قال مصدر حكومي في الهند إن البلاد فتحت اليوم الأربعاء جميع أبواب السدود الرئيسية على الأنهار في الشطر الهندي من إقليم كشمير بعد هطول أمطار غزيرة وحذرت باكستان من احتمال حدوث فيضانات.

وقالت باكستان إنها تلقت التحذير وأصدرت بعد ذلك بدورها تحذيرا من الفيضانات في ثلاثة أنهار تتدفق إلى البلاد من الهند.

وتعرضت الهند وباكستان لخسائر فادحة بسبب أمطار موسمية غزيرة وفيضانات في الأسابيع القليلة الماضية.

وذكر مسؤولون باكستانيون أن إقليم البنجاب معرض بدرجة “مرتفعة للغاية” لخطر الفيضانات بسبب تزامن الأمطار الغزيرة مع المياه الفائضة التي تطلقها الهند من السدود وتتدفق بعد ذلك عبر الحدود. ويمثل إقليم البنجاب سلة غذاء باكستان ويقطنه نحو نصف سكانها البالغ عددهم 240 مليون نسمة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان تدفق المياه من الهند سيكون مرة واحدة أم سيتم على مراحل.

وحذر مسؤول باكستاني في إدارة الكوارث أمس الثلاثاء من أن الهند ستطلق كميات محددة من المياه في الأيام المقبلة.

وتقول باكستان إن نيودلهي أصدرت تحذيرين سابقين من الفيضانات منذ يوم الأحد.

وتشهد العلاقات بين الدولتين النوويتين توترا منذ مواجهة وجيزة في مايو أيار كانت الأسوأ بينهما منذ عقود، وأي فيضانات في باكستان تلقي إسلام اباد بمسؤوليتها على الهند قد تؤدي إلى تدهور أكثر في العلاقات.

وتطلق الهند بشكل روتيني المياه من سدودها عندما تتخطى المياه خلفها الحد ويتدفق الفائض إلى باكستان، إذ تتشارك الدولتان الأنهار.

واستدعت السلطات الباكستانية اليوم الأربعاء قوات الجيش للمساعدة في إنقاذ السكان من المناطق التي غمرتها الفيضانات في إقليم البنجاب وفي جهود الإغاثة والإجلاء. وبدأت باكستان عمليات الإجلاء الإجباري بسبب الفيضانات يوم الجمعة.

ويتخطى عدد النازحين في إقليم البنجاب بسبب الفيضانات 167 ألفا حتى الآن من بينهم ما يقرب من 40 ألفا غادروا طواعية بعد تحذيرات من الفيضانات منذ 14 أغسطس آب.

وارتفع عدد القتلى من جراء الفيضانات في باكستان منذ بداية موسم الأمطار الموسمية في أواخر يونيو حزيران إلى 802 نصفهم في هذا الشهر وحده.

وتم تقسيم إقليم البنجاب بين البلدين عندما حصلا على الاستقلال في 1947.