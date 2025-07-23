رويترز: رئيس وزراء اليابان سيستقيل بعد الهزيمة في الانتخابات

قال مصدر لرويترز إن رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا يعتزم التنحي عن منصبه بعد هزيمة مني بها ائتلافه الحاكم في انتخابات مجلس المستشارين، المجلس الأعلى بالبرلمان، وذلك في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء عن اتفاق تجاري طال انتظاره مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولكن إيشيبا (68 عاما) قال إن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن اتخاذه بالفعل قرار الاستقالة “لا أساس لها على الإطلاق”.

وقال المصدر المقرب من رئيس الوزراء إن إيشيبا اختار عدم الاستقالة مباشرة بعد الانتخابات لتجنب أي اضطراب سياسي مع اقتراب موعد نهائي يحل في الأول من أغسطس\آب لإبرام اتفاق التجارة. وطلب المصدر عدم ذكر اسمه لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وذكرت وسائل إعلام يابانية في وقت سابق إن إيشيبا سيعلن استقالته الشهر المقبل.

وأعلن إيشيبا وترامب أمس الثلاثاء 22\7\2027 عن اتفاق تجاري يخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات وقطع الغيار من اليابان كما تتجنب بموجبه طوكيو رسوما جمركية مرتفعة على سلع أخرى.

ومن شأن ترك إيشيبا للمنصب بعد أقل من عام من توليه أن يشعل معركة بشأن من سيخلفه داخل الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في وقت يواجه فيه تحديات من أحزاب سياسية جديدة، خاصة من اليمين، بدأت تنتقص من قاعدة تأييده.

وسيضطر من يخلفه في رئاسة الحزب الديمقراطي الحر إلى الحكم دون أغلبية في أي من مجلسي البرلمان بعد هزيمة الائتلاف الحاكم في انتخابات مجلس النواب في أكتوبر تشرين الأول.

وستكون الأولوية الملحة لأي زعيم جديد هي نيل الدعم الكافي من نواب أحزاب المعارضة للفوز بإقرار تعيينه رئيسا للوزراء.

وقال المصدر إن من غير المرجح أن يدعو الزعيم القادم إلى انتخابات عامة فورا لكن الأرجح أنه سينتظر تعزيز شعبية الحزب قبل السعي للحصول على تفويض من الناخبين.