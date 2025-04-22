"رويترز" عن مسؤول: شركة صن إكسبريس ترى في سوريا فرصة للنمو

قال ماكس كوناتسكي الرئيس التنفيذي لشركة “صن إكسبريس”، وهي مشروع مشترك بين الخطوط الجوية التركية ولوفتهانزا، إن الشركة ترى في سوريا فرصة للنمو وسوقا جذابة يمكن الاستفادة منها بمجرد استيفاء الشروط الفنية وشروط السلامة اللازمة.

وتعهدت تركيا، الحليف الوثيق للحكومة الجديدة في دمشق، بدعم إعادة إعمار سوريا، لا سيما عبر تطوير مطاراتها وصيانتها، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.

وردا على سؤال عما إذا كانت الشركة تعتزم البدء في تسيير رحلات إلى سوريا في الفترة المقبلة، قال كوناتسكي خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول إن سوريا قد تكون “فرصة جيدة للغاية” و”وجهة جذابة حقا”.

وأضاف “بوجه عام، لا تزال هناك فرص سانحة لدخول أسواق جديدة وأعتقد أن سوريا واحدة منها بالتأكيد. إنها مثيرة للاهتمام على مختلف الأصعدة، وليس على صعيد السياحة فقط”.

وتشير بيانات منظمة السياحة العالمية إلى أن نحو 11 مليون شخص زاروا سوريا في 2010، وهو العام الذي سبق اندلاع الحرب الأهلية.

لكن كوناتسكي أكد أن شركة صن إكسبريس بحاجة إلى دراسة مشكلات مثل بروتوكولات السلامة وأنواع الطائرات.

وأضاف أن الشركة تسلك 237 مسارا في 35 دولة وتستهدف 16.8 مليون مسافر هذا العام. وبلغت إيرادات الشركة 2.2 مليار يورو (2.52 مليار دولار) في 2024، بينما وصلت أرباحها قبل الفوائد والضرائب إلى 195 مليون يورو.

وأجرى وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو محادثات اليوم الثلاثاء في دمشق مع مسؤولين سوريين وزار مطار دمشق الذي تساعد تركيا في إعادة بنائه.

وبدأت الخطوط الجوية التركية بالفعل تسيير رحلات من دمشق وإليها.