"رويترز" عن مستشار أمريكي: التخطيط جار لتشكيل قوة دولية في غزة

قال مستشار أمريكي كبير، طلب عدم الكشف عن هويته، اليوم الأربعاء “إن الولايات المتحدة تسعى إلى إرساء استقرار أساسي للوضع في غزة، ويجري التخطيط لإرسال قوة دولية إلى القطاع الفلسطيني”.

وأضاف المستشار الأمريكي “ما نسعى لتحقيقه حاليا هو مجرد استقرار أساسي للوضع. وبدأ تشكيل قوة إرساء الاستقرار الدولية”.

وذكر مستشار أمريكي كبير آخر، طلب عدم الكشف عن هويته أيضا، أن من بين الدول التي تتفاوض الولايات المتحدة معها بشأن المساهمة في تلك القوة إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وأذربيجان.

وقال أحد المستشارين إن لا أحد سيجبر سكان غزة على مغادرة القطاع.

وقال المستشار الأول “ما قلناه بوضوح تام هو أن المساعدات ستدخل، لكن لن تُخصص أموال لإعادة الإعمار للمناطق التي تسيطر عليها حماس. نتطلع إلى البدء في إعادة إعمار المناطق التي تعد حاليا خالية من حماس والإرهاب”.