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"رويترز" عن مصادر: أكبر شركة تكرير تركية تستأنف شراء خام الأورال الروسي

منذ 4 دقائق
أكبر شركة تكرير تركية

أكبر شركة تكرير تركية

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أفادت ثلاثة مصادر تجارية وبيانات شحن بأن توبراش، وهي أكبر شركات تكرير النفط في تركيا، عاودت شراء شحنات من خام الأورال الروسي بعد أن توقفت عن ذلك في وقت سابق من العام الجاري بسبب العقوبات الأمريكية على موسكو.

ولم ترد توبراش بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وقالت المصادر الثلاثة إن توبراش استأنفت مشترياتها بعد أن انخفضت أسعار خام الأورال في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أدنى مستوياتها منذ 2023 وتراجعها بفارق إلى ما دون السقف السعري الذي حددته مجموعة السبع عند 60 دولارا للبرميل.

صارت توبراش من أكبر مستوردي الخام الروسي بعد غزو موسكو لأوكرانيا في 2022، إذ تشير بيانات من الجهة التنظيمية لقطاع الطاقة في تركيا إلى أن النفط الروسي شكل 65 بالمئة من إجمالي واردات البلاد من النفط في الفترة من يناير كانون الثاني إلى نوفمبر تشرين الثاني 2024.

    المصدر :
  • رويترز

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