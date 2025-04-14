"رويترز" عن مصادر: السعودية تخطط لسداد 15 مليون دولار تدين بهم سوريا للبنك الدولي

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن “السعودية تعتزم سداد ديون على سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في البلاد”.

وعند طلب التعقيب، قال متحدث باسم وزارة المالية السعودية لرويترز “لا نعلق على التكهنات، بل نصدر إعلانات حالما تصبح رسمية”.

ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية ولا متحدث باسم البنك الدولي ولا مسؤول حكومي سوري على طلبات التعليق بعد.

وفي سياقٍ منفصل، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، الإثنين، أن اللقاء الذي عقده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس الفترة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، كان “ناجحا بكل المقاييس”.

وكتب قرقاش عبر صفحته على “إكس”، تويتر سابقا: “تشرفت بحضور اجتماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع، لقاء ناجح بكل المقاييس”.

وتابع المستشار الرئاسي في الإمارات قائلا إنه لمس حرص الشيخ محمد بن زايد على “دعم مسار بناء الدولة الحديثة في سوريا”.

وختم قرقاش بالقول: “والإمارات، التي تحتضن جالية سورية مميزة، ترى في سوريا المزدهرة والمستقرة ركيزة ضرورية لمستقبل المنطقة”.

وكان الشرع قد وصل في زيارته الأولى إلى الإمارات، حيث التقى الشيخ محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي بحضور عدد من كبار الوزراء والمسؤولين في البلدين.