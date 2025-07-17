الخميس 22 محرم 1447 ﻫ - 17 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"رويترز" عن مصدرين: دبلوماسيون غربيون كانوا بمحيط وزارة الدفاع بدمشق أثناء القصف الإسرائيلي

منذ 4 ساعات
القصف الإسرائيلي على دمشق

القصف الإسرائيلي على دمشق

A A A
طباعة المقال

قال شخصان أحدهما شاهد سوري “إن دبلوماسيين غربيين كانوا يمرون قرب وزارة الدفاع السورية في دمشق بمركبات مصفحة عندما قصفت إسرائيل المبنى بعدة صواريخ أمس الأربعاء”.

وأضاف المصدران أن “السيارات لم يلحق بها أذى وواصلت الطريق إلى وجهتها، وأحجما عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول جنسيات الدبلوماسيين أو عددهم”.

وشنّت إسرائيل غارات جوية قوية على دمشق أمس الأربعاء، ما أدى إلى تضرر جزء من وزارة الدفاع. واستهدفت الضربات أيضا موقعا بالقرب من القصر الرئاسي.

وقال مصدر طبي سوري إن الغارات على الوزارة أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر قوات الأمن.

وتقول إسرائيل إن غاراتها تأتي في إطار جهود لـ”حماية الأقلية الدرزية في جنوب سوريا”، وهو ما رفضه الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي قال “إن إسرائيل تهدف إلى تقويض مساعي الحكومة الجديدة لتوحيد البلاد”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ولي العهد السعودي والرئيس السوري أحمد الشرع
اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس السوري أحمد الشرع.. ماذا في تفاصيله؟
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
نتنياهو: التوصل لوقف إطلاق النار في سوريا كان "بالقوة لا بالطلبات"
جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)
إسرائيل تتهم جندياً بالتجسس لصالح إيران

الأكثر قراءة

حكمت الهجري
بعد رفض الهجري لوقف إطلاق النار في السويداء.. كيف رد الشيخ يوسف جربوع؟
النائب أحمد الخير
بالفيديو.. إشكال كبير داخل المجلس بين أحمد الخير وسليم عون
قوى الأمن الداخلي
بالأسماء… تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي