"رويترز" عن مصدرين: دبلوماسيون غربيون كانوا بمحيط وزارة الدفاع بدمشق أثناء القصف الإسرائيلي

قال شخصان أحدهما شاهد سوري “إن دبلوماسيين غربيين كانوا يمرون قرب وزارة الدفاع السورية في دمشق بمركبات مصفحة عندما قصفت إسرائيل المبنى بعدة صواريخ أمس الأربعاء”.

وأضاف المصدران أن “السيارات لم يلحق بها أذى وواصلت الطريق إلى وجهتها، وأحجما عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول جنسيات الدبلوماسيين أو عددهم”.

وشنّت إسرائيل غارات جوية قوية على دمشق أمس الأربعاء، ما أدى إلى تضرر جزء من وزارة الدفاع. واستهدفت الضربات أيضا موقعا بالقرب من القصر الرئاسي.

وقال مصدر طبي سوري إن الغارات على الوزارة أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر قوات الأمن.

وتقول إسرائيل إن غاراتها تأتي في إطار جهود لـ”حماية الأقلية الدرزية في جنوب سوريا”، وهو ما رفضه الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي قال “إن إسرائيل تهدف إلى تقويض مساعي الحكومة الجديدة لتوحيد البلاد”.