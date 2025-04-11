"رويترز" عن مصدر: محادثات متوترة بين أمريكا وأوكرانيا والتوصل لاتفاق المعادن ما زال صعباً

قال مصدر مطلع إن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين عقدوا اجتماعات، اليوم الجمعة، حول مقترح أمريكي للوصول إلى ثروات أوكرانيا من المعادن، مضيفا أن احتمال تحقيق انفراجة ضئيل نظرا للأجواء “العدائية” في الاجتماع.

وذكر المصدر أن التوتر في المحادثات التي عقدت في واشنطن نابع من أحدث مسودة مقترحة قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي جاءت أكثر توسعا من النسخة الأصلية.

وأضاف المصدر “بيئة التفاوض عدائية للغاية”، في إشارة إلى المسودة “المتطرفة” التي قدمتها إدارة ترامب الشهر الماضي.

وأكد متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية هذه المناقشات، ووصفها بأنها “فنية بطبيعتها”.

وتمنح أحدث مسودة الولايات المتحدة مزايا الوصول للثروات المعدنية في أوكرانيا وتُلزم كييف بوضع كل الدخل الناتج عن استغلال الشركات الأوكرانية الحكومية والخاصة للموارد الطبيعية في صندوق استثماري مشترك.

مع ذلك لا يوفر الاتفاق المقترح ضمانات أمنية أمريكية لكييف، وهي أولوية قصوى للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في الحرب ضد القوات الروسية التي تحتل نحو 20 بالمئة من أراضي أوكرانيا.

وقال المصدر إن إحدى “المفاجآت” التي عُثر عليها في الوثيقة هي مطالبة الولايات المتحدة بسيطرة شركة تمويل التنمية الدولية التابعة للحكومة الأمريكية على خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم عبر أوكرانيا إلى أوروبا.

وقال المصدر إن الحكومة الأوكرانية عينت شركة المحاماة هوجان لوفيلز مستشارا خارجيا بشأن اتفاق المعادن.

وقال زيلينسكي يوم الأربعاء إن اتفاق المعادن يجب أن يكون مربحا لكلا البلدين وأن يصمم بطريقة تساعد في تحديث أوكرانيا.

وقالت مصادر متعددة مطلعة إن كبار المسؤولين الأوكرانيين، بمن فيهم رئيس الوزراء دينيس شميهال ووزير المالية سيرهي مارتشينكو، سيتوجهون إلى واشنطن في غضون أسبوعين لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بما في ذلك اجتماع وزاري يركز على أوكرانيا في 25 أبريل نيسان.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوصل إلى اتفاق يشمل المعادن الأوكرانية، بما في ذلك المعادن النادرة الثمينة، في إطار جهوده لإنهاء الحرب وأيضا كوسيلة لاستعادة مليارات الدولارات قدمت في صورة مساعدات عسكرية أمريكية لكييف.