"رويترز" عن نتائج مسح: 16% فقط من الإيطاليين مستعدون للقتال دفاعاً عن بلادهم

أظهر مسح نشرت نتائجه، اليوم الجمعة، أن نحو ثلث الإيطاليين يعتقدون بأن بلادهم ستتورط بشكل مباشر في حرب خلال خمس سنوات، لكن 16 بالمئة فقط ممن هم في سن القتال سيكونون على استعداد لحمل السلاح دفاعا عن بلادهم.

وأظهر المسح الذي أجراه مركز معني بدراسات الاستثمار الاجتماعي في إيطاليا ويعرف اختصارا باسم (سينسيس) أن 39 بالمئة من الإيطاليين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما يعرفون أنفسهم على أنهم من المعارضين للخدمة العسكرية ودعاة للسلام.

وخلص المسح أيضا إلى أن 19 بالمئة سيحاولون التهرب من التجنيد بطريقة أخرى وأن 26 بالمئة يفضلون أن تستأجر إيطاليا مرتزقة أجانب.

وفي ظل تصاعد التوتر الجيوسياسي على مدى سنوات ونشوب حربين قريبتين في أوكرانيا والشرق الأوسط، انضمت إيطاليا إلى دول أخرى في حلف شمال الأطلسي في التعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي.

لكن معظم الإيطاليين متشككون في جدوى إعادة التسلح، إذ يعتقد 26بالمئة فقط أن الردع العسكري وسيلة جيدة لضمان السلام بينما يؤيد 25 بالمئة فقط زيادة الميزانيات العسكرية حتى لو أدى ذلك إلى خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية. ويرغب 11 بالمئة فقط في أن تملك البلاد أسلحة نووية.

ولضمان أمن إيطاليا، يفضل 49 بالمئة من الإيطاليين تعزيز حلف شمال الأطلسي بينما يريد 58 بالمئة نظاما دفاعيا متكاملا للاتحاد الأوروبي بجيش واحد تحت قيادة موحدة وشراء مشترك للأسلحة.

وأظهر استطلاع رأي آخر نشره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الشهر الماضي أن 17 بالمئة فقط من الإيطاليين يؤيدون زيادة الإنفاق الدفاعي، وهي أدنى نسبة بين 12 دولة أوروبية شملها الاستطلاع.