ريابكوف: التحضيرات مستمرة لقمة محتملة بين بوتين وترامب

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم الأربعاء أن التحضير لقمة محتملة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب لا يزال مستمراً.

وقال ريابكوف لوكالة الإعلام الروسية: “التحضيرات للقمة مستمرة ولا أرى أي عقبات كبيرة”. وأضاف: “السؤال هو ما إذا كانت المعايير التي حدّدها الرئيسان في أنكوريدج ستتم بلورتها بالتفاصيل… أعترف بأنها عملية صعبة، لكن هذا بالضبط ما يقوم به الدبلوماسيون”.

كما أشار إلى أنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كانت موسكو قد أبلغت واشنطن بموقفها في ما يُعرف بـ”الورقة غير الرسمية”، في وقت أكدت مصادر أمريكية لرويترز أن روسيا كررت شروطها السابقة للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا ضمن هذه الورقة.