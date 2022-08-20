زابوريجيا الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا تصدر 7 آلاف طن من الحبوب يوميا

قالت سلطات زابوريجيا المعينة من قبل روسيا، السبت، إن الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من المنطقة الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا يصدر ما يصل إلى سبعة آلاف طن من الحبوب يوميا.

وتتهم أوكرانيا روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، بسرقة الحبوب من الأراضي التي استولى عليها الجيش الروسي منذ أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير شباط. وتنفي موسكو هذا الاتهام.

وقال يفجيني باليتسكي، رئيس الإدارة المعينة من قبل روسيا هناك، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من زابوريجيا ينقل ما يصل إلى 5000 طن من الحبوب يوميا عن طريق السكك الحديدية وما بين 1500 و 2000 طن يوميا بالشاحنات. ولم يحدد وجهة الصادرات.

وقال إن الإمدادات ستتزايد عندما يبدأ ميناء بيرديانسك الأوكراني الخاضع لسيطرة روسيا على بحر آزوف في التعامل مع الحبوب قريبا.

وأضاف باليتسكي “القضية على وشك أن تحل، وسنبدأ أيضا في تحميل البضائع الجافة إلى تركيا. سيتمكن المزارعون من بيع حبوبهم إلى تركيا والسعودية والشرق الأوسط ومصر – الأسواق الأساسية”.

ولم يتسن لرويترز التحقق من هذا البيان.

وفي يوليو تموز، قال باليتسكي إن الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من زابوريجيا أبرم صفقات لبيع الحبوب إلى العراق وإيران والسعودية.

وقال باليتسكي اليوم السبت إن المنطقة حصدت 1.5 مليون طن من الحبوب، مضيفا أنها لم تحصل بعد على الأسمدة لموسم الزراعة القادم.