زاخاروفا: استعادة العلاقات الروسية الأمريكية مهمة صعبة لكنها مستمرة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات نشرتها وكالة تاس للأنباء اليوم الأربعاء إن استعادة العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا ليست بالأمر السهل لكن الجهود تتواصل على عدد من المسارات.

ونقلت الوكالة عنها القول “يجري استعادة الاتصالات، وبالنظر إلى أنها كانت في حالة انقطاع تام، فمن المؤكد أن المهمة ليست سهلة، لكنها تمضي على عدة مسارات”.

وكان الرئيس الروسي أكد أن الاتصالات الأولية مع إدارة نظيره الأميركي “تبعث على الأمل”، في ظل استئناف محادثات بين الجانبين، يتعلق بعضها بـ”إنهاء” الحرب في أوكرانيا.

وأجرى ترامب محادثة هاتفية في شهر فبراير/شباط الماضي مع نظيره الرئيس الروسي، في خطوة أولية نحو استئناف العلاقات الطبيعية، وإلغاء العقوبات المشددة التي فرضت على موسكو في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

و أعلنت موسكو في مارس الماضي، تعيين ألكسندر دارتشييف سفيرا جديدا لدى الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب اجتماع روسي أميركي لمناقشة عودة عمل سفارتي البلدين.

وجاء ذلك بعد سنوات من “طرد” كل من البلدين لدبلوماسيي الدولة الأخرى، وموازاة مع موافقة واشنطن مؤخرا على تعيين سفير روسي جديد.