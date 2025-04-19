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زاخاروفا تلمح إلى النازية رداً على مستشار ألمانيا: أي عصر تريدون تكراره؟

منذ 34 دقيقة
ماريا زاخاروفا

ماريا زاخاروفا

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عبّرت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم الخارجية الروسية، بسخرية عن تساؤلها حول تصريحات مستشار ألمانيا المستقبلي فريدريش ميرتس، الذي تحدث عن رغبة بلاده في تحمل المسؤولية “مجدداً” في أوروبا والعالم. هذا التعليق يعكس التوترات السياسية بين روسيا وألمانيا، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وفي منشور عبر “تلغرام” أوردت زاخاروفا تصريحا لميرتس جاء في رسالة فيديو سجلها بمناسبة عيد الفصح، حيث قال إن “ألمانيا تريد أن تتحمل المسؤولية مجددا في أوروبا والعالم – ليس بصوت عال، ولكن بشكل موثوق – وليس بتعجرف، ولكن في إطار الشراكة”.

وكتبت زاخاروفا في تعليقها: “(كلمة) ‘مجددا’ (تعني) تكرار أي عصر تاريخي؟ نحن بحاجة إلى توضيح”، في إشارة ضمنية إلى حقبة الحكم النازي في ألمانيا في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، عندما حاولت ألمانيا تولي “المسؤولية” عن أوروبا بأكملها تقريبا باستخدام قوة سلاحها.

وكان ميرتس أكد في وقت سابق هذا الأسبوع إمكانية قيام ألمانيا بتوريد صواريخ من طراز “توروس” إلى أوكرانيا إذا تم الاتفاق على ذلك مع الشركاء الأوروبيين.

وانتقدت الخارجية الروسية هذا الموقف بشدة، مشيرة إلى أنه يظهر رغبة ألمانيا وحلفائها الآخرين من الناتو في مزيد من المواجهة حول أوكرانيا، بينما أكدت زاخاروفا أن القيادة في موسكو ستعتبر أي ضربة بصواريخ توروس الألمانية على أي أهداف روسية بمثابة مشاركة من ألمانيا في العمليات إلى جانب أوكرانيا.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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