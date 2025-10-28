زاخاروفا لـ ماكرون: احمِ المتاحف لتجنب ما حدث اللوفر

نصحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الثلاثاء، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بتوجيه قوات لحماية المتاحف في بلاده، بدلاً من إرسالها إلى أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا على قناتها في “تلغرام” إنه “وفقاً لبيانات عام 2025 يوجد 1123 متحفاً في فرنسا، سيكون من الأفضل لماكرون إرسال هؤلاء الجنود، كل جنديين معاً، لحماية هذه المواقع الثقافية، لتجنب ما حدث بمتحف اللوفر، في ظل الوضع الأمني الداخلي المتردي وانعدام القانون”.

أتى ذلك بعدما كشف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، بوقت سابق الثلاثاء، أن فرنسا تستعد، بناء على أمر من ماكرون، لنشر قوة عسكرية قوامها ألفي جندي وضابط في أوكرانيا، لمساعدة كييف في الحرب.

وقال الجهاز في بيان إنه “بناء على تعليماته (ماكرون)، تستعد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية، لنشر وحدة عسكرية تصل إلى ألفي جندي وضابط في أوكرانيا، لمساعدة نظام كييف”، مضيفاً أن “العمود الفقري للتشكيل سيتكون من جنود العاصفة من الفيلق الأجنبي الفرنسي، ومعظمهم من دول أميركا اللاتينية”.

كما أوضح أنه حسب المعلومات التي تلقاها “تم بالفعل نشر الفيلق في المناطق المتاخمة لأوكرانيا، في بولندا، ويخضعون لتنسيق قتالي مكثف”.

يذكر أنه في 19 أكتوبر سرق لصوص 8 قطع ثمينة تقدر قيمتها بنحو 102 مليون دولار من مجموعة اللوفر.

بينما كشفت السرقة عن ثغرات أمنية أثناء اقتحامهم المتحف الأكثر زيارة في العالم باستخدام رافعة وتحطيم نافذة في الطابق العلوي خلال ساعات العمل، ثم هربوا على دراجات نارية.