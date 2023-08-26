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زعيمة المعارضة في السويد: طائرات "جاز غريبن" ستحدث فرقاً كبيراً في أوكرانيا

منذ 13 دقيقة
طائرات "جاز غريبن"

طائرات "جاز غريبن"

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أكدت زعيمة المعارضة في السويد، ضرورة استعداد بلاده لإرسال طائرات “جاز غريبن” المقاتلة إلى أوكرانيا للمساعدة في الدفاع عن البلاد ضد الهجوم الروسي، على الرغم من أن السويد يجب أن تكمل أولاً عملية انضمامها إلى حلف الناتو الخاص بها.

وقالت السويد في وقت سابق من هذا العام إنها ستمنح الطيارين الأوكرانيين فرصة اختبار طائرتها من طراز غريبن القتالية التي صنعتها شركة ساب (SAABb.ST)، ولكن الحكومة السويدية أشارت أيضًا إلى أنها تحتاج جميع طائراتها للدفاع عن أراضيها السويدية.

وقالت ماغدالينا أندرسون رئيسة حزب الديمقراطيين الاجتماعيين السويديين خلال مؤتمر صحفي: “لا يمكننا أن نسمح لروسيا بالفوز. طائرات جاز غريبن ستحدث فرقًا كبيرًا في أوكرانيا”،

وأضافت: “لكي تنجح الهجمات الهجومية لأوكرانيا، يجب تعزيز سلاحها الجوي”.

وتأمل السويد في الانضمام إلى حلف الناتو العسكري، ولكنها تنتظر التصديق من تركيا وهنغاريا

    المصدر :
  • رويترز

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