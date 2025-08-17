زعيم المعارضة في المجر يطالب روسيا بعدم التدخل في شؤون بلاده

سعى زعيم المعارضة في المجر بيتر ماجيار للحصول على ضمانات من روسيا بالامتناع عن التدخل في شؤون بلاده السياسية، مؤكدا أنه لا مجال للتعاون الجاد دون احترام سيادة المجر.

ونشر جهاز المخابرات الروسي قبل أيام بيانا وصف فيه ماجيار بالولاء “للنخب العالمية”، وزعم أن المفوضية الأوروبية تدرس “تغيير النظام في بودابست”.

من جهته، نشر ماجيار رسالة مفتوحة إلى سفير روسيا في المجر يتساءل فيها عن المقصود من بيان جهاز المخابرات الروسي. ويتقدم حزب تيسا بزعامة ماجيار على حزب تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) بزعامة رئيس الوزراء فيكتور أوربان في معظم استطلاعات الرأي قبل الانتخابات البرلمانية المقررة ربيع العام المقبل.

وقال ماجيار في الرسالة التي نشرت على فيسبوك اليوم الأحد “أطالب بضمانات واضحة بأن الاتحاد الروسي سيمتنع عن أي أعمال يمكن اعتبارها تدخلا في السياسة الداخلية للمجر، بما في ذلك حملات التضليل والعمليات الإلكترونية أو ترهيب السياسيين والمواطنين”.

ولم ترد السفارة الروسية في بودابست بعد على أسئلة أُرسلت عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

يتعرض أوربان، الذي يتولى السلطة منذ عام 2010، لانتقادات من بعض قادة الاتحاد الأوروبي بسبب علاقات حكومته الوثيقة مع موسكو ومعارضتها للمساعدات العسكرية لأوكرانيا. ويتهم أوربان أيضا قادة الاتحاد الأوروبي بالتآمر للإطاحة به.