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زعيم كوريا الشمالية: المشاركة في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة

منذ 13 دقيقة
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون

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ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قال إن مشاركة كوريا الشمالية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا مبررة، واصفا إياها بأنها ممارسة للحقوق السيادية دفاعا عن “شعب شقيق”.

وقالت الوكالة نقلا عن كيم “مشاركتنا في الصراع كانت عادلة، وتندرج ضمن الحقوق السيادية لجمهوريتنا”.

وأضاف “أعتبر جميع الجنود الشجعان الذين شاركوا في عملية كورسك أبطالا وممثلين رفيعي المستوى لشرف الأمة”.

وقال كيم أيضا إن بيونجيانج لن تتردد في التصريح باستخدام القوة العسكرية إذا استمرت الولايات المتحدة فيما وصفه بالاستفزازات العسكرية ضد روسيا.

ولم تؤكد كوريا الشمالية رسميا حتى أواخر أبريل نيسان الماضي أنها أرسلت أكثر من 10 آلاف جندي وأسلحة إلى روسيا مع تنامي العلاقات العسكرية بين البلدين بشكل كبير بموجب معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها كيم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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