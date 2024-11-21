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زعيم كوريا الشمالية يتهم أمريكا بتأجيج التوتر ويحذر من حرب نووية

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2024 11:57 مساءً
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الجمعة إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اتهم الولايات المتحدة بمحاولة الاستفزاز وتصعيد التوتر.

ونقلت الوكالة الرسمية عنه قوله إن شبه الجزيرة الكورية لم تواجه أبدا مثل هذه المخاطر من حرب نووية كما هو الحال الآن.

وذكرت أن كيم أوضح في كلمة ألقاها خلال معرض عسكري اليوم الخميس في بيونجيانج أنه حاول اتباع نهج التفاوض مع واشنطن لكن النتائج أبرزت فقط سياستها “العدوانية والعدائية” ضد كوريا الشمالية.

وأضافت أن الزعيم الكوري الشمالي دعا إلى تطوير وتحديث ترسانة الأسلحة وتعهد بمواصلة تطوير القدرات الدفاعية لتعزيز الموقف الاستراتيجي للبلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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