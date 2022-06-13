زعيم كوريا الشمالية يدعو لمحاربة السلوك غير الثوري

دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم، إلى محاربة “السلوك غير الثوري”، مثل مظاهر البيروقراطية.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية (KCNA)، طلب كيم من من أعضاء القيادة الحزبية العليا في البلاد بالضغط من أجل اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين المسيئين.

وبحث زعيم كوريا الشمالية مع أعضاء اللجنة المركزية للحزب “تدابير مكافحة السلوك غير الصحيح والتصرفات غير الثورية بشكل أكثر فعالية، مثل إساءة استخدام السلطة، والبيروقراطية، في صفوف بعض مسؤولي الحزب”.

ولم تذكر التقرير الإعلامية التدابير المحددة التي يمكن اتخاذها ضد هؤلاء المسؤولين.

ودعا كيم في أكثر من مناسبة إلى محاربة “الممارسات التي تتعارض مع الاشتراكية” في وقت تعاني فيه البلاد من إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا، وعقوبات اقتصادية صارمة.