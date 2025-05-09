الجمعة 11 ذو القعدة 1446 ﻫ - 9 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زعيم كوريا الشمالية يزور سفارة روسيا.. وبوتين يرحب بجنرالاته في موسكو

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 9 - مايو - 2025 4:51 مساءً
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يحضر فعالية للاحتفال بيوم النصر الروسي في السفارة الروسية في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 9 مايو/أيار 2025. وكالة الأنباء المركزية الكورية عبر رويترز

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يحضر فعالية للاحتفال بيوم النصر الروسي في السفارة الروسية في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 9 مايو/أيار 2025. وكالة الأنباء المركزية الكورية عبر رويترز

A A A
طباعة المقال

قام زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بزيارة نادرة إلى السفارة الروسية في بيونجيانج برفقة ابنته اليوم الجمعة وأكد مجددا على قوة التحالف بين البلدين، وذلك بالتزامن مع استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة من الجيش الكوري الشمالي في موسكو.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن كيم هنأ روسيا على مرور 80 عاما على انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وأكد على أن كوريا الشمالية ستسعى إلى “تعزيز وتطوير العلاقة طويلة الأمد بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا والقيم النبيلة والتحالف القوي”.

واصطحب كيم ابنته الصغيرة إلى العديد من الفعاليات في الآونة الأخيرة في إطار ما تراه المخابرات الكورية الجنوبية ضمن خطط لتهيئتها لخلافة والدها.

ونشرت كوريا الشمالية آلاف الجنود ووفرت كميات هائلة من ذخيرة المدفعية والصواريخ مما ساعد روسيا في صد التوغل الأوكراني في منطقة كورسك بغرب البلاد، وقاد أيضا لتوطيد الروابط الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

واحتفلت روسيا بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية بعرض عسكري حضره الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وحيى بوتين قادة من الجيش الكوري الشمالي في موسكو وصافحهم بعد حضور العرض العسكري.

وعانق بوتين الجنرال الكوري الشمالي كيم يونغ بوك الذي يعد شخصية رئيسية في الإشراف على نشر القوات الكورية الشمالية في روسيا. ويخضع كيم لعقوبات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.

ووفقا لمخابرات كوريا الجنوبية، قُتل نحو 600 جندي كوري شمالي أثناء مشاركتهم في القتال إلى جانب روسيا ضد أوكرانيا، من إجمالي 15 ألف جندي جرى نشرهم في المنطقة.

وقالت كوريا الجنوبية إن بيونجيانج تلقت في المقابل مساعدات تقنية في مجال الأقمار الصناعية بالإضافة إلى الطائرات المسيرة وصواريخ مضادة للطائرات.

ونفت بيونجيانج وموسكو تبادل الأسلحة، رغم تأكيد البلدين نشر قوات كورية شمالية على الخطوط الأمامية في منطقة كورسك الروسية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البابا ليو الرابع عشر المنتخب حديثًا يظهر على شرفة كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
الفاتيكان: قداس التنصيب الرسمي للبابا سيقام في 18 أيار
أعلام تحمل صورة لزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان. رويترز
حزب العمال الكردستاني يجتمع في العراق.. ويتخذ "قرارات تاريخية"!
الزجاج الأمامي لحافلة تضررت جراء قصف عبر الحدود في بونتش بالقرب من خط المراقبة بين الهند وباكستان، 8 مايو/أيار 2025
في ظل التوترات بين الهند وباكستان.. هل نحن على حافة "الانفجار النووي"؟

الأكثر قراءة

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. رويترز
عن حزب الله.. ماذا قال الرئيس الفرنسي؟
مبانٍ متضررة جراء الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ يوم الأربعاء، في لبنان، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز
صباح اليوم.. مداهمات مفاجئة في الضاحية الجنوبية لبيروت!
ترامب ونتنياهو
غزة تحت القصف
إذاعة الجيش الإسرائيلي: ترامب يشعر بخيانة نتنياهو ويستبعده من قراراته