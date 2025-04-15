زعيم كوريا الشمالية يسخر من مزاعم مشاركة قواته في أوكرانيا

أطلق زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تصريحات خلال زيارته ميدانا تدريبيا لقناصة القوات الخاصة، سخر فيها من مزاعم “وجود عناصر من جيشه يقاتلون إلى جانب روسيا في أوكرانيا”.

وظهر كيم محاطا بعدد من المسؤولين والقادة العسكريين أثناء تفقده تدريبات فرقة قناصة تتبع للقوات الخاصة. وقام بنفسه بتجربة الرماية على أهداف في ميدان التدريب، قبل أن يوجه كلمته للقناصة بسؤال استنكاري: “أهكذا تستلقون في كومة قش تحت مدينة كييف دون أن يراكم أحد؟!”.

وفي سياق متصل، قال أمين عام حلف “الناتو”، مارك روته، في بيان مشترك مع وزير خارجية أوكرانيا أندري سيبغا مطلع أبريل الجاري: “هذا ليس صراعا إقليميا بل مواجهة عالمية، لأن روسيا تحظى بدعم الصين وكوريا الشمالية وإيران. وفي النهاية، التاريخ سيحكم من المنتصر: روسيا أم الغرب”.

دعوات لحل سياسي

من ناحية أخرى، دعا رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إلى تسوية سريعة للأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن “هزيمة روسيا عسكريا مستحيلة”. بينما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن واشنطن “ترى تعاونا إيجابيا بين موسكو وكييف نحو حل النزاع”.