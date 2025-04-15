الثلاثاء 17 شوال 1446 ﻫ - 15 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زعيم كوريا الشمالية يسخر من مزاعم مشاركة قواته في أوكرانيا

منذ 39 دقيقة
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يزور قاعدة تدريب عسكرية. رويترز

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يزور قاعدة تدريب عسكرية. رويترز

A A A
طباعة المقال

أطلق زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تصريحات خلال زيارته ميدانا تدريبيا لقناصة القوات الخاصة، سخر فيها من مزاعم “وجود عناصر من جيشه يقاتلون إلى جانب روسيا في أوكرانيا”.

وظهر كيم محاطا بعدد من المسؤولين والقادة العسكريين أثناء تفقده تدريبات فرقة قناصة تتبع للقوات الخاصة. وقام بنفسه بتجربة الرماية على أهداف في ميدان التدريب، قبل أن يوجه كلمته للقناصة بسؤال استنكاري: “أهكذا تستلقون في كومة قش تحت مدينة كييف دون أن يراكم أحد؟!”.

وفي سياق متصل، قال أمين عام حلف “الناتو”، مارك روته، في بيان مشترك مع وزير خارجية أوكرانيا أندري سيبغا مطلع أبريل الجاري: “هذا ليس صراعا إقليميا بل مواجهة عالمية، لأن روسيا تحظى بدعم الصين وكوريا الشمالية وإيران. وفي النهاية، التاريخ سيحكم من المنتصر: روسيا أم الغرب”.

دعوات لحل سياسي

من ناحية أخرى، دعا رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إلى تسوية سريعة للأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن “هزيمة روسيا عسكريا مستحيلة”. بينما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن واشنطن “ترى تعاونا إيجابيا بين موسكو وكييف نحو حل النزاع”.

    المزيد من أخبار العالم

    الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: دعم أوكرانيا لا يتزعزع
    أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس السوري أحمد الشرع
    الرئيس السوري وأمير قطر يؤكدان حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين
    أسواق الأسهم في منطقة الخليج
    معظم بورصات الخليج تغلق على ارتفاع

    الأكثر قراءة

    وزير المال ياسين جابر
    وزير المال: خلال أسابيع قليلة سيشعر الجميع بتغيير كبير في البلد
    وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
    بن فرحان في لبنان… زيارة غير معلنة ببنود كثيرة
    مرفأ طرابلس
    ضبط عشرات صناديق الأسلحة في مرفأ طرابلس.. ماذا في التفاصيل؟