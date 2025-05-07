زعيم كوريا الشمالية يشرف على مصنع ذخائر ويأمر بتوسيع الإنتاج 4 مرات

قام زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون اليوم الأربعاء بزيارة مصنع للذخائر، حيث دعا إلى زيادة كبيرة في الإنتاج، وذلك ضمن جهوده لتعزيز القدرات القتالية للجيش.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم أشرف على عمليات إنتاج الذخائر وتفقد حالة صناعة بناء الآلات خلال جولة ميدانية في شركات الصناعات العسكرية الرئيسية التابعة للجنة الاقتصادية الثانية.

وأعرب الزعيم الكوري عن رضاه الكبير تجاه التطور التقني للمصنع، مشيرا إلى أن “تحديث المرافق بلغ مستوى عاليا، وأن قدرة إنتاج الذخائر نمت بسرعة كبيرة”.

ووفقا لما نقلته الوكالة فقد ارتفع الإنتاج بمقدار أربعة أضعاف مقارنة بالمستوى السنوي المتوسط، وضعف أعلى مستوى إنتاج سجل سابقا.

وأكد كيم أن تعزيز قوة المدفعية يمثل عاملا حاسما في تحسين الكفاءة والاستعداد القتالي للجيش، مشددا على أن هذا التوسع في الإنتاج يمثل خطوة استراتيجية في تنفيذ خطط الحزب لتطوير القدرات الدفاعية.

وشملت جولة كيم أيضا زيارة لمصنع للآلات ناقش خلالها خطط التحديث والتطوير طويل الأمد لصناعة بناء الآلات في البلاد، حيث شدد على ضرورة تحويل المصنع إلى “نموذج صناعي محوري” لدعم نهضة الصناعة الدفاعية الوطنية.

وأشار كيم إلى أهمية التركيز على تطوير معدات بناء آلات متقدمة تتميز بالذكاء والسرعة والدقة وتعدد الوظائف، بهدف دعم صناعة الذخائر وكذلك قطاعات اقتصادية أخرى في البلاد.

وأعلنت كوريا الشمالية في وقت سابق إجراء أول اختبار لأنظمة الأسلحة الرئيسية على متن مدمرة بحرية جديدة تحمل اسم “تشوي هيون” يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.