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زعيم ميليشيا النجباء يهدد القواعد الأميركية في العراق

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هدد زعيم ميليشيا النجباء العراقية، أكرم الكعبي، القواعد الأميركية في العراق، موضحا أنهم جاهزون للثأر لمقتل قياداتهم والانتقال من حالة الدفاعِ إلى الهجوم.

وقال الكعبي، في كلمة من طهران، إن قيادة النجباء أغلقت كل مقراتها العلنية في العراقِ، مؤكدا أنه يتحمل مسؤولية الرد الذي سيقوم بِه بشكل علني.

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يذكر أن ميليشيا النجباء تتبع لإيران وتعمل بأوامرها في العراق وسوريا.

وأشار الكعبي إلى أن ميليشيا النجباء ترصد كل تحركات القواعد الأميركية في عينِ الأسد وكي وان، والتاجي، والمطار، وساذر وغيرها، وكذلك حركتهم الجوية.

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