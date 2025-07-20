الأحد 25 محرم 1447 ﻫ - 20 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زلزالان يضربان ساحل منطقة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 20 - يوليو - 2025 3:50 مساءً
زلزال

مؤشر زلزال

A A A
طباعة المقال

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض اليوم الأحد إن زلزالا بقوة 6.6 درجة وقع بالقرب من ساحل منطقة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. وذكر المركز في البداية أن الزلزال كان بقوة 6.2 درجة.

وأفاد المركز بوقوع زلزال آخر بلغت قوته 6.7 درجة قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا على عمق 10 كيلومترات، بعد الزلزال السابق بفترة وجيزة.

وقدر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن قوة الزلزال الثاني بلغت 7.4 درجة. وأعاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض تقييم قوة الزلزال عند 7.4 درجة أيضا.

وألغى المركز الوطني الأمريكي للتحذير من أمواج المد البحري العاتية (تسونامي) تحذيرا كان قد أصدره لولاية هاواي الأمريكية من هذا الخطر.

وذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء في وقت لاحق، نقلا عن خدمات الطوارئ، أنه تم إلغاء تحذير آخر صدر لكامتشاتكا من أمواج تسونامي.

وكان من المتوقع في وقت سابق وصول أمواج يصل ارتفاعها إلى 60 سنتيمترا إلى عدة أماكن بالمنطقة، من بينها العاصمة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي.

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر من قوى الأمن الداخلي عند نقطة تفتيش تعمل على ضبط الأمن في محافظة السويداء، سوريا، 20 يوليو/تموز 2025. رويترز
    الداخلية السورية تعلن نجاحها في تحقيق التهدئة في السويداء
    البابا ليو الرابع عشر. رويترز
    غزة تحت القصف
    بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء "وحشية الحرب" بعد الهجوم على الكنيسة الكاثوليكية في غزة
    فلسطينيون ينتظرون الطعام من مطبخ خيري وسط أزمة الجوع في مدينة غزة، 14 يوليو/تموز 2025. رويترز
    غزة تحت القصف
    غزة تحتضر.. الجوع يحصد أرواح 900 شهيد بينهم 71 طفلاً وإسرائيل تواصل حرب الإبادة!

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    تحضروا لكتل هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية تضرب لبنان!
    شاحنات الإطفاء تقف بجانب حطام مركز تسوق بعد حريق هائل اندلع ليلاً وأودى بحياة عشرات الأشخاص في الكوت بمحافظة واسط، العراق، 17 يوليو/تموز 2025. رويترز
    بعد أنباء عن تورط سوريين في حريق الكوت.. بيان من الداخلية العراقية!
    مدينة السويداء السورية
    مجلس الإفتاء السوري يصدر فتوى بخصوص أحداث السويداء