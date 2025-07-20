زلزالان يضربان ساحل منطقة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض اليوم الأحد إن زلزالا بقوة 6.6 درجة وقع بالقرب من ساحل منطقة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. وذكر المركز في البداية أن الزلزال كان بقوة 6.2 درجة.

وأفاد المركز بوقوع زلزال آخر بلغت قوته 6.7 درجة قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا على عمق 10 كيلومترات، بعد الزلزال السابق بفترة وجيزة.

وقدر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن قوة الزلزال الثاني بلغت 7.4 درجة. وأعاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض تقييم قوة الزلزال عند 7.4 درجة أيضا.

وألغى المركز الوطني الأمريكي للتحذير من أمواج المد البحري العاتية (تسونامي) تحذيرا كان قد أصدره لولاية هاواي الأمريكية من هذا الخطر.

وذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء في وقت لاحق، نقلا عن خدمات الطوارئ، أنه تم إلغاء تحذير آخر صدر لكامتشاتكا من أمواج تسونامي.

وكان من المتوقع في وقت سابق وصول أمواج يصل ارتفاعها إلى 60 سنتيمترا إلى عدة أماكن بالمنطقة، من بينها العاصمة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي.