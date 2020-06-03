زلزال بقوة 4.9 يضرب منطقة الحدود الإيرانية العراقية

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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن زلزالا بقوة 4.9 درجة هز منطقة الحدود الإيرانية-العراقية، يوم الأربعاء، على عمق 10 كيلومترات.

وعلى الفور لم ترد معلومات بعد عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال الذي شعر به السكان في إقليم عيلام بغرب البلاد.

وكان المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قد عدل قوة الزلزال إلى 5 درجات من 6.3 درجة.

وكان زلزال بقوة 4.6 درجات وقع في مايو الماضي، قرب جبل دماوند، أعلى قمة في إيران، قد قتل شخص واحد على الأقل وأصيب 7 آخرون بجروح.

وتقع إيران عند ملتقى صفائح تكتونية عدة، ويعبرها عدد من الصدوع والفوالق الجيولوجية مما يجعلها عرضة لنشاط زلزالي كثيف.

ويعود الزلزال الأكثر فتكاً في إيران خلال العقود الثلاثة الأخيرة إلى عام 1990 حين لقي 40 ألف شخص مصرعهم وشرّد نصف مليون آخرين من جراء زلزال بقوة 7.3 درجة ضرب شمال البلاد.