زلزال بقوة 5.2 درجة يهز منطقة وسط تركيا

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 5.2 درجة هز منطقة وسط تركيا (السبت 18-2-2023).

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد بعد أي أنباء عن وقوع أضرار جراء الزلزال.

في سياق متصل، تجاوز عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من شاط الحالي أكثر من 45 ألف شخص .

ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى بعد تدمير حوالي 264 ألف شقة في تركيا واستمرار فقد كثيرين في أسوأ كارثة تضرب البلاد في العصر الحديث.

وبعد مرور 11 يوما على وقوع الزلزال تم انتشال ثلاثة ناجين من تحت الأنقاض في تركيا أمس الجمعة. وبلغ عدد القتلى في تركيا 39672، بينما سجلت جارتها سوريا أكثر من 5800 قتيلا. ولم يتغير عدد القتلى المعلن في سوريا منذ أيام.

وأقامت مساجد حول العالم صلاة الغائب أمس الجمعة على القتلى في تركيا وسوريا الذين لم يتسن دفن الكثير منهم بشكل طبيعي نظرا لحجم الكارثة.

وبينما غادرت العديد من فرق الإنقاذ الدولية منطقة الزلزال الواسعة، واصلت فرق محلية البحث في حطام المباني المدمرة اليوم السبت على أمل العثور على المزيد من الناجين الذين تحدوا الصعاب. ويقول الخبراء إن معظم عمليات الإنقاذ تحدث في غضون 24 ساعة بعد الزلزال.