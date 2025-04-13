زلزال بقوة 5.6 درجات يهز ميانمار

أنقاض بالقرب من مبنى متضرر في أعقاب زلزال قوي في بلدة بياوبوي في ماندالاي، ميانمار، 4 أبريل/نيسان 2025. رويترز

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجة هز ميانمار اليوم الأحد، بعد نحو أسبوعين من الزلزال المدمر الذي هز البلاد، مخلفاً دماراً واسعاً وآلاف الضحايا.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترا.

وضرب زلزال عنيف وسط ميانمار في 28 مارس(آذار) ما تسبب في خسائر بشرية واسعة وجعل مليوني شخص في حاجة ماسة إلى مساعدات. وتجاوز عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب ميانمار بقوة 7.7 على مقياس ريختر، 3500 شخص، فيما أصيب الآلاف.

وتقع ميانمار على خط الصدع الزلزالي في ساغينغ، ما يجعلها عرضة للزلازل المتكررة، حيث شهدت البلاد عدة هزات قوية خلال القرن الماضي.