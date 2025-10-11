زلزال بقوة 5.7 درجة يهز إثيوبيا

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض “إن زلزالا بقوة 5.7 درجة هز إثيوبيا اليوم السبت”.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وتعد إثيوبيا من أكثر المناطق عرضة للزلازل بسبب موقعها على طول الوادي المتصدع (غريت ريفت فالي)، الذي يعد من أكثر المناطق النشطة زلزاليا في العالم. ويقول خبراء الزلازل إن الهزات الأرضية والثورات البركانية في المنطقة ناجمة عن توسع الصفائح التكتونية تحت الوادي.

وألحقت الهزات الأخيرة أضرارا بالمنازل، كما أثارت مخاوف من احتمال إثارة بركان جبل دوفان الهامد قرب سيغينتو في منطقة عفار، مما دفع السكان المحليين إلى مغادرة منازلهم في حالة من الذعر.

وتواصل السلطات الإثيوبية مراقبة الوضع عن كثب، وسط تحذيرات من احتمال استمرار النشاط الزلزالي في المنطقة.